Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами

Дочери Назарбаева припомнили оскорбление детей-инвалидов

Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига, после отставки отца избранная спикером Сената Казахстана , внезапно оказалась в центре скандала.

Пользователи Сети активно обсуждают ее заявления, сделанные шесть лет назад. На видео политик рассуждает о мерах по воспитанию подростков, призванных оградить их от ранней половой жизни.

Самым действенным методом Дарига Назабаева считает экскурсии в детские приюты и интернаты для детей инвалидов.

«Чтобы они видели, каков результат непродуманной и преждевременной половой жизни. И детей этих уродов показать, инвалидов, пусть смотрят. Это работает сильнее, чем многочасовые разговоры и лекции», — сказала она.

В Сети появился отрывок данного выступления.