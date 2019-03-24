Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами

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Дочери Назарбаева припомнили оскорбление детей-инвалидов 

Рамблер 1 час назад
Старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига, после отставки отца избранная спикером Сената Казахстана, внезапно оказалась в центре скандала.
Пользователи Сети активно обсуждают ее заявления, сделанные шесть лет назад. На видео политик рассуждает о мерах по воспитанию подростков, призванных оградить их от ранней половой жизни.
Самым действенным методом Дарига Назабаева считает экскурсии в детские приюты и интернаты для детей инвалидов.
«Чтобы они видели, каков результат непродуманной и преждевременной половой жизни. И детей этих уродов показать, инвалидов, пусть смотрят. Это работает сильнее, чем многочасовые разговоры и лекции», — сказала она.
В Сети появился отрывок данного выступления.
В мире , Видео , Нурсултан Назарбаев
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