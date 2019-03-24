Порошенко обвинили в убийстве брата

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Канал Коломойского обвинил Порошенко в убийстве брата 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
На телеканале "1+1" обвинили украинского президента Петра Порошенко в убийстве собственного брата. Об этом сообщает "Украина.ру".
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Во время эфира молдавский политик Ренато Усатый заявил, что Порошенко был одним из лидеров организованной молдавской преступной группировки, занимающейся присвоением акции крупных предприятий страны. По мнению Усатого, брат Порошенко Михаил также был причастен это организации, но в 1997 году неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах.
"По одной официальной версии, он погиб в автокатастрофе, по другой — утонул, отдыхая на Кипре", — добавили журналисты.
Ранее СМИ нашли родственников Порошенко и Климкина в России.
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