НАТО оправдалось за бомбардировки Югославии

В НАТО объяснили бомбардировку Югославии

Спустя 20 лет после бомбардировок Югославии, предпринятых без санкции СБ ООН , в НАТО заявили, что считают их необходимыми, так как преследовали цель остановить гуманитарную катастрофу в Косове, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Это решение было принято после более чем года боев в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса», — считают в альянсе.

В НАТО подчеркнули, что стремились «положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова, а также обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям».

В постоянном представительстве России при НАТО считают, что нужно было искать способы разрешить конфликт дипломатическим путем.

«В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами "силовой хирургии" — в обход международного права и без санкции СБ ООН», — считают в российской миссии при НАТО.

Кроме того, решенной проблему, как считают российские дипломаты, назвать все-так нельзя — «конфликтный потенциал в регионе сохраняется, как и проблема с международным признанием Косова».

Ровно 20 лет назад началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. По данным сайта НАТО, операция продолжалась 78 дней, за это время самолеты стран альянса совершили 38 тыс. боевых вылетов.

По данным Human Rights Watch, тогда погибли около 500 мирных жителей и около тысячи военных. Сербская сторона считает, что погибли около 2 тыс. мирных граждан, а несколько сот человек пропали без вести, число военных потерь также оценивается примерно в тысячу человек. Кроме того, материальный ущерб от бомбардировок оценивается в десятки миллиардов долларов.