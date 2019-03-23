Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США уклонились от позиции двойных стандартов по Голанским высотам и Крыму 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Госсекретарь США заявил, что не видит двойных стандартов в отношении Вашингтона к Крыму и Голанским высотам.
Государственный секретарь США Майк Помпео дал интервью телеканалу Sky News, в котором затронул тему оккупированных Израилем Голанских высот, принадлежащих Сирии.
На днях президент Трамп написал в твиттере, что собирается признать суверенитет Израиля над Голанами. Это вызвало шок у дипломатов всего мира: международные законы, резолюция Совбеза ООН прямо говорят, что Голанские высоты — это территория Сирии, оккупированная Израилем.
Поэтому у Помпео во время интервью поинтересовались, не являются ли политикой двойных стандартов американские санкции против России за воссоединение с Крымом.
«Нет, совсем нет. То, что делает президент США в отношении Голанских высот — это признание реального положения дел на местах, мера безопасности, необходимая для защиты государства Израиль», — заявил госсекретарь США.
По его словам, признание Голан израильскими не нарушит резолюции Совета Безопасности ООН, а поможет стабильности на Ближнем Востоке, над достижением которой работает Вашингтон.
«Соединенные Штаты — это силы добра в регионе», — отметил Помпео.
Эксперты в России говорят, что Вашингтон ясно демонстрирует политику двойных стандартов и намерение единолично решать международные проблемы. Так, сенатор Константин Косачев заявил,
Комментарии204
В мире , Ближний Восток , США , Константин Косачев , Совбез ООН , Sky News , Республика Крым
Читайте также
Видео
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу
Шоу-бизнес
«Не понимает, что говорит»: Мединский ответил Шнурову
Общество
«Позор»: Россия рассказала о пятне на репутации НАТО
Политика
РФ vs США: Су-27 дважды за сутки подняли над Балтикой
Армия Войска
Орейро попросила у Путина паспорт
Общество Политика
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение