США уклонились от позиции двойных стандартов по Голанским высотам и Крыму

Госсекретарь США заявил, что не видит двойных стандартов в отношении Вашингтона к Крыму и Голанским высотам.

На днях президент Трамп написал в твиттере, что собирается признать суверенитет Израиля над Голанами. Это вызвало шок у дипломатов всего мира: международные законы, резолюция Совбеза ООН прямо говорят, что Голанские высоты — это территория Сирии, оккупированная Израилем.

Поэтому у Помпео во время интервью поинтересовались, не являются ли политикой двойных стандартов американские санкции против России за воссоединение с Крымом.

«Нет, совсем нет. То, что делает президент США в отношении Голанских высот — это признание реального положения дел на местах, мера безопасности, необходимая для защиты государства Израиль», — заявил госсекретарь США.

По его словам, признание Голан израильскими не нарушит резолюции Совета Безопасности ООН, а поможет стабильности на Ближнем Востоке, над достижением которой работает Вашингтон.

«Соединенные Штаты — это силы добра в регионе», — отметил Помпео.