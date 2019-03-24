Лукашенко призвал детей улыбаться, «будто съели мышь или крысу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Брестскую область страны сфотографировался с детьми, посоветовав им улыбаться, будто бы они съели мышь или крысу. Видео инцидента разместил в твиттере журналист Дмитрий Смирнов

На кадрах видно, как Лукашенко позирует на камеру, рядом с ним стоят дети-лыжники.

"Так, всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу", — призвал Лукашенко.

«Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу»: Александр Григорьевич знает, что нравится детям pic.twitter.com/gWtgmRdrHj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 23 марта 2019 г.

В ответ кто-то из детей предложил другой вариант — улыбаться, будто выиграли олимпийскую медаль.

Ранее Лукашенко посоветовал чиновникам больше двигаться.