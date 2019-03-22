Трампу нравится Ким Чен Ын: США отменили санкции против КНДР

Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын — поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна , об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

«Президенту Трампу нравится председатель Ким, и он не считает, что эти санкции понадобятся», — приводит РИА «Новости» слова представителя президента США.

Ранее Трамп в твиттере написал об отмене определенных ограничительных мер в отношении Северной Кореи, не указав, однако — каких именно.

«Министерством финансов США было объявлено, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к уже существующим в отношении КНДР. Сегодня я распорядился отменить эти дополнительные санкции», — указал глава Белого дома.

Также в пятницу 22 марта стало известно, что делегация Госдумы перенесла свой визит в КНДР, чтобы вернуться в страну к отчету правительства о результатах деятельности за прошедший год, сообщил руководитель группы, член думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.

Российские депутаты должны были отправиться в Пхеньян 12 апреля. В Северной Корее они планировали оставаться до 19 апреля. Однако отчет кабмина был назначен на 17 апреля. В связи с этим депутаты решили перенести свою поездку в КНДР на неделю раньше.

Ориентировочно делегаты приедут в северокорейскую столицу 6-8 апреля и пробудут там до 15-16 апреля. В рамках визита представители РФ планируют обсудить с северокорейскими партнерами создание на базе Госдумы площадки для диалога парламентариев из РФ, КНДР и Южной Кореи.

Об этом писала южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на экс-главу центра корейских программ ЦРУ Эндрю Кима, однако откуда у него эта информация разведчик не сообщил.

Кроме того, собеседник издания добавил, что северокорейский лидер также хочет посетить Китай, при этом глава КНДР все еще намерен вести диалог с Соединенными Штатами.

В тот же день Вашингтон внес два российских судна — «Тантал» и «Витязь» — в список нарушителей санкций, введенных против КНДР. Об этом сообщило министерство финансов США.

По информации ведомства, корабли якобы перегружали нефть в море на северокорейские суда. Таким образом, полагают в Вашингтоне, «Тантал» и «Витязь» пытались обойти американские санкции, запрещающие экспортировать нефть в Северную Корею.

Всего в списке нарушителей санкций КНДР 67 фигурантов. При этом в Минфине отмечают, что внесение в список вовсе не означает применения санкций против кораблей, передает ФАН.

В ответ на это судовладелец «Витязя» рассказал, что корабли компании давно не ходили в заграничные походы. По его словам, судовладелец никогда не работал с судами Северной Кореи. Он также добавил, что танкер «Витязь» в порты КНДР не заходил.

В начале нынешнего месяца британское издание Sunday Times со ссылкой на экс-сотрудника северокорейского посольства в Лондоне Тхэ Ен Хо сообщало, что камнем преткновения для достижения предварительных договоренностей по ряду принципиальных вопросов между Трампом и Ким Чен Ыном на двустороннем саммите во Вьетнаме стало требование американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна тайный завод, на котором ведутся работы по обогащению урана.

По данным издания, речь идет об объекте, который якобы расположен в нескольких километрах от Пхеньяна. В ходе двусторонних переговоров представители США сообщили, что они в курсе этого завода, и потребовали его закрыть. Однако, согласно информации издания, северокорейский лидер отказался от этого, поэтому переговоры приостановили.

На пресс-конференции по результатам саммита глава Белого дома заявил, что КНДР хотела добиться отмены всех рестрикций в обмен на уничтожение ядерного объекта в Йонбене, но США такой ход событий не устроил. Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо, в свою очередь, подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил только частичную отмену санкций, а не полную.

Сама встреча прошла 28 февраля. Перед мероприятием участники указывали на то, что сама встреча уже является признаком улучшений двусторонних отношений, передает НСН.

После провала саммита замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что российская сторона призывает Северную Корею не ослаблять усилий по урегулированию на Корейском полуострове.

По его словам, продолжение диалога между Пхеньяном и Вашингтоном будет способствовать урегулированию ситуации. Дипломат также добавил, что урегулирование ситуации вокруг Корейского полуострова должно быть поэтапным.