Трампу предложили «уйти ради будущего человечества» 

Глава американского государства Дональд Трамп должен «уйти ради будущего всего человечества», заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
По словам министра, «уйти» должны Трамп, вице-президент США Майк Пенс «и компания». Так Арреаса отреагировал на заявление Пенса, потребовавшего от президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти, передает РИА «Новости».
Напомним, все дипломаты США покинули Венесуэлу.
1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут начать вторжение в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.