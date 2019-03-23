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Трампу предложили «уйти ради будущего человечества» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
Фото: EPA
Глава американского государства Дональд Трамп должен «уйти ради будущего всего человечества», заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
По словам министра, «уйти» должны Трамп, вице-президент США Майк Пенс «и компания». Так Арреаса отреагировал на заявление Пенса, потребовавшего от президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти, передает РИА «Новости».
Напомним, все дипломаты США покинули Венесуэлу.
1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США могут начать вторжение в Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.
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В мире , Николас Мадуро , Майк Пенс , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Венесуэла
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