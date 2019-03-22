Туркмения не заметила отставки Назарбаева

Туркмении предпочли не заметить транзит власти в Казахстане . Вероятно, местные элиты опасаются возникновения у населения неудобных аналогий, но не исключено, что в республике просто посчитали, что это событие не достойно внимания в отличие от многочисленных «успехов» президента Гурбангулы Бурдымухамедова.

Киргизии и Государственный СМИ Туркмении окружили события в Казахстане стеной молчания, отмечает Радио Азатлык, а это — более 60 печатных изданий, 7 телеканалов и 4 радиостанции (за исключением бизнес-издания «Рысгал» все государственные). В то время, как внутриполитическая ситуация в соседней стране освещается большинством центральноазиатских изданий, туркменские медиа не посвятили ни одного материала уходу Назарбаева и переименованию Астаны в Нурсултан. Так, 20 марта, когда вступил в президентскую должность Касым-Жомарт Токаев, государственное информагентство Туркмении (ТДХ) опубликовало полные тексты праздничных поздравлений с Наврузом в адрес Бердымухамедова от глав различных государств, в том числе президентов стран Центральной Азии — Узбекистана Таджикистана . Это и стало центральной внешнеполетической темой для туркменских журналистов.

В последние годы экономическое положение страны серьёзно ухудшилось из-за проблем с экспортом газа — основного источника доходов бюджета. После того, как в начале 2010-х годов Ашхабад не договорился с Москвой о цене, туркменские власти так и не смогли найти выгодных импортёров голубого топлива. Начиная с весны 2018-го из-за дефицита хлеба покупателям туркменских магазинов стали выдавать не больше двух буханок на руки. Для этого их фамилии стали записывать в специальные книги. Аналогичная ситуация, по свидетельствам очевидцев, наблюдается и с другими жизненно важными продуктами. Иностранные рабочие туркменских нефтегазовых месторождений сетуют, что бедность вынуждает туркменских женщин заниматься проституцией, причём они готовы оказывать сексуальные услуги за бесценок. Из-за сложного положения многие жители республики вынуждены, несмотря на многочисленные проблемы с получением разрешения на выезд, покидать страну. По независимым оценкам, около 1 миллиона из 5 миллионов жителей Туркмении сейчас работают за границей.

Но официальные туркменские власти по понятным причинам не замечают проблем в стране. Из-за установившегося со времён первого президента независимой Туркмении Сапармурата Ниязова системы культа личности президента, чиновники и местные СМИ рассказывается об успешном развитии страны под мудрым руководством теперь и Бердымухамедова. Относительно независимым источником информации является только агентство «Хроника Туркменистана» — информационный ресурс Туркменской Инициативы по Правам Человека (ТИПЧ, центральный офис организации расположен в Вене). Широкой общественности России этот ресурс стал известен благодаря систематически выкладываемым в сеть видеороликам, выставляющим культ личности Бердымухамедова в комическом свете.

Не секрет, что СМИ Туркмении находятся под плотным контролем государства, и вся информационная повестка формируется вокруг узкого круга тем, связанных с повышением эффективности работы государственного аппарата, отмечает News.ru старший преподаватель департамента политической науки Национального исследовательского университета ВШЭ , эксперт РСМД Григорий Лукьянов.

Внешнеполитическая повестка как правило освещается в двух ключах: визиты в Ашхабад иностранных делегаций и заграничные поездки президента Бердымухамедова. Всё остальное освещается крайне редко, — добавляет эксперт.

По мнению Лукьянова, туркменские СМИ могли получить команду молчать о ситуации в Казахстане, чтобы не подавать гражданам «дурной пример».

Последние полгода одной из основных тем во внутренней повестке Казахстана были вопросы социальной политики. Перед тем, как заявить об уходе, Назарбаев принял ряд решений по интенсификации соцполитики, сделав вопрос о благосостоянии граждан одним из центральных в государстве. В Туркмении сейчас ровно всё наоборот: на фоне удручающей экономической ситуации, связанной с проблемами наполнения бюджета за счёт газовых средств, происходит снижение социальных расходов. Это отражается на целых направлениях субсидируемого населения, — подчёркивает Лукьянов.

В этих условиях политические элиты Туркмении смотрят на политический транзит в Казахстане как на нежелательный эксперимент, который лучше не освещать, чтобы у граждан страны не возникло неудобных аналогий, предполагает Лукьянов. Тем более, что никаких изменений во внешней политике Казахстана в обозримой перспективе не предвидится, поэтому в Ашхабаде не видят серьёзной необходимости в том, чтобы рассказывать о казахстанской внутренней повестке населению, заключает эксперт.