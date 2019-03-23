Фотографа Ким Чен Ына уволили за ущерб «верховному достоинству»

Ранее СМИ сообщали об увольнении с должности Ри, личного фотографа и фоторедактора Ким Чен Ына . 47-летнего мужчину также изгнали из партии.

Оказывается, он провинился в том, что снимал отца северокорейского народа слишком близко. Об этом сообщил источник в Пхеньяне южнокорейской газеты Daily NK.

Ри работал в Korean Art Film Studio, но 10 марта в день выборов в Верховное народное собрание КНДР нарушил правила съемок. Он снимал приезд Ким Чен Ына на избирательный участок, и примерно на три секунды заслонил его собой. Это было воспринято как нанесение ущерба «верховному достоинству».

Правила не разрешают снимать главу государства с расстояния ближе двух метров, а также делать фото и видео прямо перед ним.