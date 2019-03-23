Ситуация с отменой Трампом санкций прояснилась

Глава американского государства Дональд Трамп выдал в Twitter секрет о санкциях против КНДР , сообщают СМИ.

Как поясняет сотрудник Washington Post Джон Хатсон в Twitter, Трамп не отменял «ранее введенные санкции» против КНДР, хозяин Белого дома отменил не подлежащий оглашению «раунд крупномасштабных санкций». Этот раунд «был бы полной тайной», если бы не твит президента США.

Напомним, Трамп заявил, что отменил новые санкции против Северной Кореи. При этом до его сообщения в Twitter никто об этих санкциях не объявлял.