Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ситуация с отменой Трампом санкций прояснилась 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 30 минут назад
Фото: ТАСС
Глава американского государства Дональд Трамп выдал в Twitter секрет о санкциях против КНДР, сообщают СМИ.
Как поясняет сотрудник Washington Post Джон Хатсон в Twitter, Трамп не отменял «ранее введенные санкции» против КНДР, хозяин Белого дома отменил не подлежащий оглашению «раунд крупномасштабных санкций». Этот раунд «был бы полной тайной», если бы не твит президента США.
Напомним, Трамп заявил, что отменил новые санкции против Северной Кореи. При этом до его сообщения в Twitter никто об этих санкциях не объявлял.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко призвал голосовать за него ради Крыма, ракет и «голубых шлемов» Украина запретила ввоз «Мастера и Маргариты» из России Зеленский призвал украинские власти «не давить» русский язык
В мире , Дональд Трамп , Washington Post , КНДР
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева
Общество
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
«Огонь на поражение»: как в Нижнекамске зарезали полицейского
Происшествия Статьи
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
Перевал Дятлова: сенсационная находка журналистов
Происшествия Статьи
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение