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Украина запретила ввоз «Мастера и Маргариты» из России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заявил о запрете к ввозу в страну 17 книг российских издательств.
Комитет усмотрел в запрещенных книгах «признаки пропаганды государства-агрессора», говорится на сайте Госкомтелерадио.
В частности, сообщается, что в предисловии к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» издательство «Азбука-Аттикус» пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева и Валентина Гафта, якобы выступавших «за публичную поддержку военной интервенции в Украине», за что были включены в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
Кроме того, запрещено ввозить книги по психологии Даниила Райгородского (издательство «ИД Бахрах-М»), поскольку в них обнаружены «элементы пропаганды коммунистического тоталитарного режима». Отмечается, что автор книг ссылается на примеры Владимира Ленина и Иосифа Сталина, детских прокоммунистических формирований («октябрята», пионеры), а также предлагает тесты с вопросами о присущих советской эпохе праздниках. Также в разрешении на ввоз отказано книги Оливера Стоуна и Питера Кузника «Нерассказанная история США» («Азбука-Аттикус»), где украинские эксперты увидели «созданные коммунистической пропагандой» мифы о национально-освободительном движении на Украине, «давно развенчанные историками с помощью фактов и документов».
Осенью прошлого года украинское правительство поддержало введение санкций против 35 российских издательств за распространение продукции якобы антиукраинского содержания.
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В мире , Украина , Валентин Гафт , Михаил Булгаков , Юрий Кара , Николай Бурляев , Оливер Стоун , Правительство Украины
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