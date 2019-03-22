Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером призвал восстановить взаимовыгодные отношения с РФ.
"Это не просто грех, это преступно — не пытаться восстановить наши взаимовыгодные отношения. Только эти отношения и их восстановление может повлечь (увеличение — ред.) уровня доходов нашего населения, создать рабочие места и обеспечить поступления в бюджет, изменить жизнь к лучшему", — заявил Медведчук в пятницу в Москве.