Плохая идея: в Москве не согласны с позицией Трампа по Голанам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля вызвало неоднозначную и бурную международную реакцию. Как сообщает RT, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в правильности слов американского президента.

«Складывающаяся сейчас ситуация никак не будет способствовать стабильности на Ближнем Востоке. Мне кажется, что в подобных случаях лучше вообще ничего не говорить, чем обострять ситуацию такими высказываниями», — отметил сенатор.

Он добавил, что подобные решения стоит принимать, посоветовавшись с международным сообществом, и не нарушать общемировую стабильность.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что РФ неизменно признает Голанские высоты за Сирийской Арабской Республикой. «Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН », — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с позицией МИДа. «Подобные призывы могут существенно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Такая идея не способствует урегулированию на Ближнем Востоке, скорее наоборот», — подчеркнул Песков, сообщает ФАН.

Сирийский МИД осудил призыв президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В ведомстве подчеркнули, что заявление американского президента является «безответственным» и показывает «слепую приверженность США» Израилю.

«Турция никогда не допустит, чтобы незаконная оккупация Израилем Голанских высот была легитимизирована», — подчеркнул турецкий лидер.

Европейский союз также не собирается признавать Голанские высоты частью Израиля, невзирая на соответствующий призыв президента США Дональда Трампа к мировой общественности. Как заявила представитель Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Майя Косьянчич, позиция ЕС по этому вопросу не изменилась.

«Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — подчеркнула она.

2 марта Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Американский лидер подчеркнул, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за готовность признать суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН , политолог Константин Блохин в разговоре с НСН заявил, что президенту США Дональду Трампу «выгоден хаос на Ближнем Востоке».

«Америка способствовала созданию Pax Americana при таком однополярном мире, когда она была заинтересована в сохранении стабильности своего миропорядка. Так как не удалось сохранить однополярный мир, не удалось превратить однополярный момент в однополярную эру, стал усиливаться полицентричный мир, то американцы уже не сохраняют стабильность в мире, выходят из целого ряда организаций и не скрывают, что не заинтересованы в поддержании стабильности», — пояснил эксперт.

Голанские высоты — территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Западная часть высот была отбита у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Израиль занял более двух третей территории. В 1981 году кнессет (израильский парламент) принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН посчитал этот шаг незаконной аннексией.

Линией разграничения между Сирией и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе — демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.