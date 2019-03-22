Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко предупредил о возможных провокациях перед выборами 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что во время предвыборной кампании на Украине возможны любые «провокации» со стороны России, и призвал к бдительности спецслужбы страны.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Возможны любые провокации — от вброса дезинформации до саботажа, диверсий, террористических атак», — заявил украинский лидер, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.
Порошенко подчеркнул, что в период избирательной кампании службы безопасности должны работать «с полной отдачей сил».
Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о предотвращении теракта в метро Харькова, якобы запланированного «российскими спецслужбами» в целях «дестабилизации» ситуации в стране.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
RT на русском: последние новости
Лукашенко заявил, что весь мир смотрит на Белоруссию Guardian: воруют — «колючую стену» Трампа уже продают мексиканцам на заборы Зеленский выступил против притеснения русского языка
В мире , Украина , Петр Порошенко , СБУ
Читайте также
Видео
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
«Оказалась ненужной»: что убило Началову
Шоу-бизнес Статьи
В столичном метро появились новые поезда
Новости Москвы
В Нижнекамске мужчина убил полицейского
Происшествия Криминал
За что уволен гендиректор Росгеологии
Политика
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Началова получит звание посмертно
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение