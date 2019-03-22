Порошенко предупредил о возможных провокациях перед выборами

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что во время предвыборной кампании на Украине возможны любые «провокации» со стороны России , и призвал к бдительности спецслужбы страны.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Возможны любые провокации — от вброса дезинформации до саботажа, диверсий, террористических атак», — заявил украинский лидер, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

Порошенко подчеркнул, что в период избирательной кампании службы безопасности должны работать «с полной отдачей сил».

Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о предотвращении теракта в метро Харькова, якобы запланированного «российскими спецслужбами» в целях «дестабилизации» ситуации в стране.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.