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Генпрокурор США будет давать показания из-за «российского дела» 

Газета.Ru + ещё 159 54 минуты назад
Председатель судебного комитета Палаты представителей США Джерри Надлер заявил, что вызовет генерального прокурора Уильяма Барра для дачи показаний после публикации доклада по "российскому делу", передает MediaITE.
Причиной этого, по словам Надлера, стали "серьезные несоответствия" в докладе.
Надлер пояснил, что Мюллер заявил об отсутствии доказательств сговора президента Дональда Трампа с российской стороной, но не сказал о полном и однозначном оправдании президента.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
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