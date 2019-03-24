В Таиланде впервые с 2011 года пройдут всеобщие парламентские выборы

Первые с 2011 года всеобщие парламентские выборы пройдут в воскресенье в Таиланде

Основная борьба развернется между противниками власти военных, правивших страной последние пять лет, и лоялистами их политического курса.

Выборы по новой системе

Всеобщие парламентские выборы 2019 года будут проходить в соответствии с новой конституцией страны, составленной под руководством военных властей и принятой на референдуме в 2017 году, а также новыми законами о выборах и политических партиях. Эти законы были приняты в течение 2017 — 2018 годов национальной законодательной ассамблеей — временным однопалатным парламентом страны, созданным военными в 2014 году.

Голосование пройдет в 350 избирательных округах, а не в 325, как это было раньше. В каждом округе будут состязаться за депутатское место представители множества политических партий. При этом сами партии также будут соревноваться за количество депутатских мест по партийным спискам, которых в новом составе нижней палаты парламента, совета народных представителей, будет 150, а не 175, как было по прежней конституции.

Также, если раньше избиратели заполняли и опускали в урны для голосования два бюллетеня — один за кандидата по округу, второй за ту или иную партию, и депутатские места по партийным спискам распределялись в соответствии с процентом голосов, поданных за каждую партию в целом по стране, в этот раз бюллетень один. По новой системе голосования, чем больше та или иная партия получит мест по избирательным округам, тем меньше для нее будет выделено мест по партийным спискам.

В отличие от выборов 2011 года, которые были последними успешно проведенными выборами в стране, и неудачных выборов 2014 года, результаты которых были аннулированы национальной избирательной комиссией и конституционным судом, в этот раз в соревновании за депутатские места участвуют не четыре-пять, а более 70 политических партий.

При любом исходе выборов предполагается, что ни одна из партий не наберет такого большинства голосов, чтобы полностью контролировать нижнюю палату парламента, и правительство, которое будет сформировано по результатам выборов, будет коалиционным.

По новой конституции в формировании кабинета и, прежде всего, в выборах премьер-министра на первом заседании парламента будет участвовать и верхняя палата парламента, сенат, состоящий из 250 сенаторов, отобранных и назначенных военными властями. В голосовании по кандидатуре премьера будут совместно участвовать обе палаты.

Реформа как средство против конфликта

Изменения в конституции и избирательном законодательстве Таиланда — результат политической реформы, проведенной военным правительством. Военные пришли к власти в стране в результате государственного переворота в мае 2014 года под лозунгами национального примирения и масштабных реформ после многолетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего столкновения сторон и кровопролитие. Сразу после захвата власти в 2014 году национальный совет мира и порядка (НСМП, военное правительство с законодательными полномочиями) объявил, что возвращение к демократическому правлению в стране произойдет только после проведения политической реформы. Дата выборов переносилась с того времени пять раз.

Основная задача реформы состояла в том, чтобы не допустить в будущем воссоздания огромных массовых партий, доминировавших в таиландской политике с 2001 по 2014 год, и предотвратить приход к власти партий с популистскими программами, связанных с могущественным политическим кланом Чинават. Борьба межу сторонниками и противниками Чинаватов была основным содержанием политического конфликта в Таиланде, длившегося с 2005 по 2014 год и во многом не преодоленного и сегодня.

Бывший подполковник полиции и телекоммуникационный магнат, миллиардер Таксин Чнават пришел к власти в Таиланде в результате всеобщих выборов в 2001 году на волне националистических настроений, охвативших страну после Азиатского кризиса 1997-1998 годов. Политическая программа правительства Чинавата сочетала прорывные шаги в сфере социального обеспечения и поддержки малоимущих граждан с созданием наиболее благоприятных возможностей для развития и роста национального крупного бизнеса, в том числе в высокотехнологичных сферах экономики.

На этом пути администрация Чинавата скоро вступила в конфликт с интересами старой аристократической элиты, тесно связанной с военными. Почти вековые трения между полицией и вооруженными силами Таиланда также стали фактором в этом конфликте. Правительство Чинавата было свергнуто военными в 2005 году, в самом начале его второго срока властных полномочий. Сам Чинават, обвиненный в "инсайдерской" сделке с недвижимостью, выехал в эмиграцию, чтобы избежать тюрьмы. В последующие годы массовые партии, созданные Чинаватом, неизменно выигрывали все выборы в стране, но быстро теряли власть в результате судебных решений или перераспределения сил в парламенте.

Еще в 2005 году конфликт сторонников и противников Чинавата выплеснулся на улицы таиландской столицы и других крупных городов: обе стороны создавали массовые движения, уличные демонстрации и шествия которых нередко сталкивались между собой в 2006 — 2009 годах. В 2010 году произошли серьезные столкновения между прочинаватовскими демонстрантами-"краснорубашечниками" и военными, направленными на их разгон, которые закончились кровопролитием. В 2011 года на выборах снова победили сторонники Чинаватов, и к власти пришло правительство первой женщины-премьера в истории страны, младшей сестры Таксина Йинглак Чинават. В 2014 году массовые антиправительственные демонстрации привели к отставке премьера, а затем, после неудачных выборов, результаты которых были аннулированы, произошел военный переворот.

В настоящее время оба бывших премьер-министра из клана Чинават живут в эмиграции, однако их сторонники в Таиланде по-прежнему пользуются поддержкой огромных масс малоимущих граждан и фермеров севера и северо-востока страны.

Конфликт не исчерпан

В 2014-2018 годах в Таиланде была запрещена любая политическая деятельность и политические собрания. Затем началась подготовка к выборам по новой конституции и новым избирательным законам. Тем не менее, как показала избирательная кампания в первые месяцы 2019 года, конфликт, доминировавший в таиландской политике до военного переворота, за неполные пять лет не исчерпался, а перешел в новую стадию.

Все годы своего правления военные власти добивались сохранения относительно высоких темпов экономического роста страны с помощью крупных инфраструктурных проектов, однако бизнес, не связанный с этими проектами, особенно малый и средний, испытывал значительный спад активности.

Многие предприятия разорились или были вынуждены сворачивать целые производственные линии, что способствовало появлению у электората экономических требований, связанных с общим ухудшением положения в частном секторе экономики страны, в дополнение к требованиям о возвращении к демократическому правлению. Эти новые требования породили и новые политические партии, быстро набравшие популярность, в частности партию "Анакхот Май" ("Новое Будущее"), во главе которой стоят активные молодые технократы и успешные бизнесмены, при этом выражающие интересы не только себе подобных, но и большинства представителей "нижнего слоя" среднего класса страны.

Не менее популярны и возрожденные прочинаватовские партии, за которыми по-прежнему мощная поддержка малоимущих и фермеров. Основная из этих партий — "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"), под знаменами которой Йинглак Чинават была избрана премьер-министром в 2011 году.

Демократы против демократов

"Анакхот Май" и прочинаватовские партии откровенно ставят задачи изменения новой конституции и возвращения в действие основных положений конституции Таиланда 1997 года, которая считается самой демократичной в истории страны, в том числе выборности сената. Главной нотой в их предвыборной агитации была борьба с военной диктатурой как формой власти и недопущение в будущем новых военных переворотов.

На позициях, формально схожих с ними в части предпочтения к гражданскому правлению, стоит старейшая в стране Демократическая партия , которая, однако, не исключает вероятности своего вступления в коалицию с партиями, поддерживающими продолжение нынешнего политического курса военных.

Партии, поддерживающие курс, который проводило военное правительство в 2014 — 2019 годах, надеются на избрание премьер-министром лидера военного переворота 2014 года и нынешнего премьера генерала Праюта Чан-Оча.

Сам Чан-Оча зарегистрировался в качестве кандидата на пост премьер-министра от одной из этих партий. Как и их противники, провоенные партии говорят о восстановлении демократии, однако они вкладывают в это понятие свой смысл: они стоят за демократию, облик которой сформулирован в ряде документов НСМП, в том числе в двадцатилетней программе национального развития, принятой временным парламентом в 2017 году.

Эта программа предполагает, что все последующие правительства в течение 20 лет после восстановления гражданского правления будут продолжать экономическую политику НСМП, а сенат в качестве "баланса" против выборной нижней палаты парламента и "гаранта" отсутствия конституционных изменений и неукоснительного выполнения самой двадцатилетней программы будет оставаться невыборным еще длительное время.

Прогнозы обозревателей

Многие местные и международные наблюдатели в последнее время были заняты подсчетом вероятного количества голосов, которые будут отданы за те или иные партии. Был проведен ряд опросов общественного мнения, подтвердивших, что на севере и северо-востоке страны по-прежнему наибольшей поддержкой пользуются прочинаватовские партии. В Бангкоке их основными конкурентами являются Демократическая партия и провоенные партии, а на юге страны развернется борьба межу Демократической партией, традиционно имеющей там мощную поддержку, и несколькими новыми партиями — как прочинаватовскими, так и провоенными.

Главная интрига выборов состоит в том, смогут ли сторонники военных набрать более 125 депутатских мест в нижней палате, что дало бы им преимущество при голосовании на выборах премьер-министра в случае единогласной поддержки со стороны 250 назначенных сенаторов. Большинство аналитиков сходятся на том, что это им удастся, и генерал Прают Чан-Оча вернется после выборов на пост премьера уже как демократически избранный глава правительства. Однако такая победа не обеспечит генералу Чан-Оча лояльности нижней палаты парламента, и создание правительственной коалиции под его началом может оказаться непростым делом.

Давно живущий в Таиланде британский историк и политолог Крис Бейкер, написавший несколько книг по политической истории Таиланда и являющийся признанным международным авторитетом в этой сфере, однако, выразил недавно свое несогласие с большинством.