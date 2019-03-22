Тимошенко отказалась «бежать» из Украины, если проиграет выборы

Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она не намерена покидать страну, если потерпит поражение на выборах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что данное заявление она сделала в эфире программы "Право на власть".

"Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать не буду", — заверила Тимошенко.

Также Тимошенко рассказала, что во времена президентского срока Виктора Януковича ее за три дня предупредили о готовящемся аресте и предоставили "зеленый коридор" для выезда в другую страну, однако она отказалась покидать Украину.

Ранее Тимошенко пообещала переговоры о мире в Донбассе в случае победы на выборах.