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Тимошенко отказалась «бежать» из Украины, если проиграет выборы 

Газета.Ru 1 час назад
Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что она не намерена покидать страну, если потерпит поражение на выборах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что данное заявление она сделала в эфире программы "Право на власть".
"Я никогда не бежала из собственной страны и никогда бежать не буду", — заверила Тимошенко.
Также Тимошенко рассказала, что во времена президентского срока Виктора Януковича ее за три дня предупредили о готовящемся аресте и предоставили "зеленый коридор" для выезда в другую страну, однако она отказалась покидать Украину.
Ранее Тимошенко пообещала переговоры о мире в Донбассе в случае победы на выборах.
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В мире , Видео , Виктор Янукович , Юлия Тимошенко
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