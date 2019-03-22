Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ.
Зеленский отметил, что по Конституции страны украинский язык является государственным. При этом в обязанности властей Украины по закону также входит поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств, добавил шоумен.
"Не надо давить их (национальных меньшинств — Прим. ред.) языки, не надо давить русский язык", — сказал кандидат в президенты.
По словам Зеленского, на данный момент население страны "с большим удовольствием" переходит на украинский язык.
"Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить по-украински", — заявил шоумен.
Украинский парламент 28 февраля приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Верховной радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.