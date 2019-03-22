Зеленский выступил против притеснения русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ.

Зеленский отметил, что по Конституции страны украинский язык является государственным. При этом в обязанности властей Украины по закону также входит поддержка и развитие русского языка, а также языков национальных меньшинств, добавил шоумен.

"Не надо давить их (национальных меньшинств — Прим. ред.) языки, не надо давить русский язык", — сказал кандидат в президенты.

По словам Зеленского, на данный момент население страны "с большим удовольствием" переходит на украинский язык.

"Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить по-украински", — заявил шоумен.

Украинский парламент 28 февраля приступил к рассмотрению во втором чтении законопроекта о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Верховной радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.