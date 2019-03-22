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В Евросоюзе заявили о непризнании Голан частью Израиля 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что несмотря на заявление американского лидера Дональда Трампа, позиция Евросоюза не изменилась и ЕС по-прежнему не признаёт Голанские высоты частью Израиля.
«Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признёт суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории», — цитирует РИА Новости Косьянчич.
Ранее Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
По его словам, эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.
Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке. В настоящее время большая её часть контролируется Израилем, а меньшая, восточная — Сирией.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости , Израиль
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