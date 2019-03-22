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Дональд Трамп решил расширить территорию Израиля 

ТК «Звезда» + ещё 51 35 минут назад
Президент США заявил, что намерен признать Голанские высоты частью этого государства.
Принадлежность горного плато Голанские высоты — это основная причина израильско-сирийского конфликта, который продолжается вот уже несколько десятилетий. Как считает президент США Дональд Трамп, эти высоты имеют стратегическое значение, важны для безопасности Израиля и стабильности в регионе. После этого заявления США израильский премьер Биньямин Нетаньяху позвонил главе Белого дома и сказал, что тот «творит историю».
«Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности!» — написал Трамп в своем Twitter.
На заявления Трампа уже отреагировали в ЕС — там сообщили, что не признают высоты частью Израиля. С подобным заявлением выступила Турция.
До 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал их западную часть, а позже провозгласил этот участок своей суверенной территорией. Совет безопасности ООН решение не признал. И неоднократно призывал вернуть Голаны Сирии.
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В мире , Видео , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , ЕС , Совбез ООН , Израиль , США
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