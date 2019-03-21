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Задержан бывший президент Бразилии 

Газета.Ru + ещё 26 6 часов назад
Фото: AP
Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что Темера задержали в рамках масштабного антикоррупционного расследования.
До этого стало известно, что в уголовном деле против главы Бразилии ведется расследование в отношении президентского указа, упростившего нормы управления портами страны.
По версии следствия, Темер мог подписать данный указ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.
Темер был президентом с 2016 по 2018 год, вступив в должность после импичмента Дилмы Руссефф. В конце октября 2018 года в Бразилии прошли президентские выборы, на которых победу одержал ультраправый кандидат Жаир Болсонару. Он вступил в должность 1 января.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура Бразилии обвинила президента страны в коррупции.
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В мире , Латинская Америка , Дилма Руссефф , Бразилия
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