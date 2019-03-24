На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину

«Лента.ру» продолжает серию репортажей о настроениях и сомнениях жителей Украины в преддверии президентских выборов. Специальный корреспондент Игорь Ротарь уже побеседовал с православными паломниками в самом крупном монастыре востока страны и разобрался в том, как проходит украинизация и вытеснение русского языка. На этот раз наш корреспондент побывал на западе Украины — в Закарпатье, на землях венгров, которые отчаянно стремятся стать частью своей исторической родины и получают активную поддержку соплеменников за рубежом.

По будапештскому времени

— Мы здесь по-венгерски разговариваем! — как мне показалось, с вызовом заявил мне подросток лет шестнадцати. — А что, по-русски нельзя разговаривать? — Нет, почему… Можно.

Этот диалог происходит в закарпатском украинском городе Берегово , где венгры составляют большинство населения. Когда попадаешь сюда, создается четкое ощущение, что уже покинул пределы Украины. Местное население живет не по-киевскому, а по будапештскому времени, и многие молодые люди до 30 не говорят ни по-украински, ни по-русски. Внешне Берегово неотличим от старинных европейских городков, а от обилия монументов мадьярским (самоназвание венгров) героям с венгерскими флагами рябит в глазах. А возле главного костела города, одной из самых древних церквей Закарпатья, стоит памятник основателю венгерского государства — королю Иштвану Святому.

Заказываю в ресторанчике венгерский суп-гуляш и острый соус из паприки. Просто очень вкусно. Спрашиваю у хозяина заведения, за кого он собирается голосовать на предстоящих выборах президента Украины.

— Да ни за кого, там все украинские националисты. Вот за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проголосовал бы с удовольствием. Вот он нам, в отличие от этих в Киеве, реально помогает, — смеется новый знакомый.

Задаю провокационный вопрос, многие ли здесь мечтают о присоединении к Венгрии.

— А чего об этом мечтать? Закарпатье — это и так Венгрия. Мы живем на своей земле, а разные страны к нам приходят в гости. Моя бабка, не выходя из своей хаты и без всяких виз, побывала в семи государствах (с начала ХХ века Берегово успело побывать в составе Австро-Венгрии, Румынии , Чехословакии, Венгрии, Закарпатской Украины, СССР и Украины — прим. «Ленты.ру»).

В разговор вступает сидящий за соседним столиком мужчина средних лет:

— Я сам местный украинец, но, если честно, весь этот бардак в стране уже настолько надоел, что я согласен в Венгрии жить, да только не нужны мы ей.

Продолжаю прогулку по городу и натыкаюсь на вездесущих свидетелей Иеговы . Забавно, что здесь они раздают свои литературу на венгерском и русском языках, но не на украинском. В местном краеведческом музее меня поражает то, что львиная часть экспозиции посвящена присоединению Берегово к Венгрии в 1939 году. На многочисленных фото показаны горожане, с восторгом встречающие венгерскую армию. Чувствуется, что работники относятся к этой дате с особым трепетом.

— Этой территорией правили 53 короля, одна королева и один князь. А венгры живут на этой земле уже очень давно, с 896 года, — рассказывает мне директор краеведческого музея Иван Шепа.

Полуфашистский закон

В Закарпатской области проживает минимум 150 тысяч этнических венгров, что составляет примерно 12 процентов населения. Использовать по отношению к ним термин «диаспора» неправильно, это классическая ирредента, то есть часть народа, живущая компактно в другом государстве, непосредственно около границы своей родины. Берегово — «столица» закарпатского осколка Венгрии. Такие же ирреденты есть в румынской Трансильвании Словакии . Границы стран прошли по землям мадьяров согласно Трианонскому договору между победившими в Первой мировой войне странами и проигравшей Венгрией.

Отношения между закарпатскими венграми и Киевом никак нельзя назвать мирными.

— Украинские венгры не планируют поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Украины, поскольку высказываемые ими идеи не соответствуют реальным интересам национальных меньшинств, — заявил депутат Верховной Рады , глава Товарищества венгерской культуры Закарпатья Василь Брензович.

По мнению лидера закарпатских венгров, программа президента Украины Петра Порошенко направлена на ограничение прав национальных меньшинств и вообще националистическая, а более или менее приемлемые для венгров кандидаты не имеют шансов пройти во второй тур. Интересная деталь: в 2014 году Брензович был избран депутатом от партии «Блок Петра Порошенко».

Такая жесткая позиция Брензовича объясняется в первую очередь недовольством украинским законом «Об образовании», вступившим в силу в 2017 году. Согласно этому документу, языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая венгерский, будут изучаться только до пятого класса. А уже с 2020 года образование в Украине станет целиком украиноязычным.

НАТО. Этот закон вызвал бурю негодования не только среди закарпатских венгров, но и у официального Будапешта. «Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло полуфашистский закон об образовании», — заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. А венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что до отмены нынешнего закона об образовании Венгрия будет блокировать интеграцию Украины в ЕС

Не способствует венгерско-украинской дружбе и война в Донбассе. Венгры не горят желанием погибать за территориальную целостность Украины. В центре Берегово поставлена памятная доска погибшим на юго-востоке Украины. На ней фото восьми жителей Берегово, четверо из них — венгры. Возле мемориала встречаю заплаканную женщину средних лет.

— Это фото моего сына. Не успел он гражданство венгерское получить, был призван в армию и погиб, — рассказывает мне Ирина Тимощук. По ее словам, за сына ей дают пенсию в три тысячи гривен (чуть более 100 долларов), но оставили без соцвыплат по инвалидности, так как две пенсии, как она утверждает, получать нельзя.

Да поможет мне Бог и Будапешт

В Будапеште открыто не претендуют на возвращение венгерских районов Закарпатья и других «отторгнутых земель», но не стесняются выражать поддержку «зарубежным соотечественникам». Так, недавно название Венгерская Республика была заменено на Венгрию, что должно было показать, что Будапешт считает своими и зарубежных мадьяров.

Эта поддержка активно подкрепляется действиями, в частности, раздачей украинским гражданам в консульстве в Берегово документов, позволяющих получить венгерское гражданство: свидетельств о натурализации, карточек регистрации венгерского гражданина за пределами страны и других бумаг. С этим набором можно получить паспорт Венгрии. А на Украине законом не признается гражданство других стран, имеющееся у украинских граждан.

«Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином Венгерской Республики. Конституцию и законы страны буду уважать и буду поступать в соответствии с ними. Свою родину буду защищать всеми имеющимися силами и буду служить в соответствии со своими способностями. Да поможет мне Бог», — такую клятву на венгерском языке произносят получатели.

Кадры с церемонии и принесения присяги флагу Венгрии спровоцировали дипломатический скандал между Будапештом и Киевом в прошлом году. Украина выгнала из страны консула, утверждая, что в Берегово выдаются паспорта другой страны. Венгрия ответила аналогично, обвинив украинского президента в недобросовестном ведении предвыборной кампании. Однако как бы ни негодовал Киев, факт остается фактом: практически все закарпатские мадьяры обзавелись вторыми паспортами. Местная венгерская молодежь часто и не собирается учить украинский:

«Зачем? Все равно учиться и работать я буду в Европе, а не в этой глупой стране».

Венгры, не собирающиеся эмигрировать на историческую родину, чувствуют себя в Закарпатье «белой костью». Будапешт доплачивает немалые суммы преподавателем венгерских школ и даже учреждениям здравоохранения, помогает закарпатским венграм развивать малый бизнес. На средства из соседнего государства в венгерских районах развернута сеть бесплатных юридических консультаций, объясняющих, как правильно уклониться от призыва на военную службу. Формально помощь предоставляется всем жителям региона, но общение со спонсорами происходит исключительно на венгерском.

Забавно, что при этом богатое соседнее государство иногда проявляет себя и покровителем украинской культуры. Например, на памятнике Тарасу Шевченко в Берегово водружены ленты с цветами венгерского флага, и это неудивительно, так как памятник прислали в подарок из соседнего государства.

В 2018 году венгерское правительство и вовсе учредило должность фактически министра по Закарпатью. Так, уполномоченным по развитию Закарпатья и Карпатского региона был назначен Иштван Грежа — правительственный чиновник, ранее отвечавший за венгерско-украинские отношения. Украинский МИД выразил протест, увидев в этом попытку вмешательства во внутренние дела Украины.

От Берегово до венгерской границы — пять километров. На машине можно простоять в очереди несколько часов, а пешком задержек практически не бывает. Поэтому многие закарпатцы покупают в Венгрии подержанные машины и оставляют их на пограничной стоянке: перешел КПП пешком, сел в «европейский» автомобиль — и через три часа в Будапеште.

В качестве эксперимента я тоже пересек границу, но какой-то разницы не заметил: ближайшее село на той стороне практически ничем не отличается от венгерских деревень Закарпатья. Зашел в местное кафе, но мою кредитку там отказались принять, только венгерскую валюту — форинты. По-английски официант не говорил, но по-русски сумел сказать: «Рядом магазин. Туда». Увы, банкомата и в магазине не было, там просто продукты можно было купить. Зачем мне это? Кстати, магазин не лучше, чем на Украине. Цепная реакция?

Единодушие осколков

Венгры — не единственное национальное меньшинство Украины, проживающее компактно на западной границе страны. Например, в том же Закарпатье и соседней Буковине компактно проживает около 150 тысяч румын. В их районах наблюдаются те же тенденции, что и в венгерских: большинство местных румын имеют румынские паспорта и экономически ориентированы больше на историческую родину, чем на Украину.

Так же, как и венгров, закарпатских и буковинских румын возмущает новый закон об образовании, и их недовольство поддерживается румынскими властями. «Румыния и далее придерживается своей точки зрения, что статья 7 нового закона об образовании в Украине имеет негативное влияние на общину, которая хочет и имеет право обучаться на своем родном языке», — считает министр иностранных дел Теодор Мелешкану.

Есть также в Буковине, до 1940 года входившей в Румынию, и определенные сепаратистские (а точнее — интегристские) тенденции. Так, у лидера Черновицкого румынского культурного центра Служба безопасности Украины обнаружила карты «Великой Румынии», куда была включена Буковина и часть Одесской области. Конечно, из этого мелкого скандала нельзя делать вывод о сколько-нибудь серьезном сепаратистском движении. С другой стороны, по обе стороны границы немало людей, мечтающих о возвращении области на историческую родину.

С точки зрения Запада, есть большая разница, когда об ущемлении своих прав говорят украинские русские или венгры с румынами. Первые — это наследники империи, и их претензии можно свалить на происки Кремля. Увы, с остальными это сделать значительно сложнее.