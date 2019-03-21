Дело против Саакашвили возобновили на Украине

Чернолуцкий выложил письмо от Генеральной прокуратуры Украины, которое уведомляет о возобновлении уголовного дела в отношении бывшего грузинского лидера. Этим делом занимается Главное следственное управление СБУ в Киеве.

Расследование было приостановлено с 6 марта 2018 года. Теперь же ввиду "появившейся необходимости в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве" дело против Саакашвили было возобновлено.

Ранее сообщалось, что Саакашвили решил вернуться на Украину 1 апреля.