Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп заинтересовался «украинским заговором» на выборах в США 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Президент США Дональд Трамп процитировал в своем твиттере название статьи The Hill, в которой приводятся слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году.
В статье Джона Соломона под названием "По мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь [кандидату в президенты США Хиллари] Клинтон" также процитировано высказывание Луценко о том, что у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства Украины в выборы.
Ранее Луценко заявлял, что американский посол в Киеве Мари Йованович якобы передала ему список с фамилиями "неприкасаемых" людей.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский призвал провести референдум по вступлению Украины в НАТО и ЕС Тимошенко отказалась "бежать" из Украины, если проиграет выборы Депутат Рады посетовал на "искусственную украинизацию"
В мире , Видео , Юрий Луценко , Мари Йованович , Дональд Трамп , США
Читайте также
Видео
На похоронах Началовой закатили истерику
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Почему Москва и Минск снова поссорились
Общество
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Началову похоронили в «счастливом» платье
Шоу-бизнес
США послали военный «сигнал» для России и Крыма
Армия
Раскрыты детали «особого» разговора Путина с Назарбаевым
Политика
На похоронах Началовой вспомнили о ее долгах
Шоу-бизнес
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Балтикой
Армия Ближний Восток
Приехавшие на ЧМ нигерийки попали в секс-рабство в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение