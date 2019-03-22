Президент США Дональд Трамп процитировал в своем твиттере название статьи The Hill, в которой приводятся слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о вмешательстве Украины в президентские выборы в США в 2016 году.
В статье Джона Соломона под названием "По мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь [кандидату в президенты США Хиллари] Клинтон" также процитировано высказывание Луценко о том, что у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства Украины в выборы.
Ранее Луценко заявлял, что американский посол в Киеве Мари Йованович якобы передала ему список с фамилиями "неприкасаемых" людей.