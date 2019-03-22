Трамп заинтересовался «украинским заговором» на выборах в США

В статье Джона Соломона под названием "По мере исчезновения российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь [кандидату в президенты США Хиллари] Клинтон" также процитировано высказывание Луценко о том, что у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства Украины в выборы.