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В США призвали не допустить «вмешательства России» в выборы на Украине 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В конгресс США внесли резолюцию о необходимости противодействовать «российскому вмешательству» в президентские выборы на Украине. Автором резолюции выступил демократ Джефф Мёркли.
«США следует и дальше сотрудничать с союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, необходимых для сдерживания попыток России сорвать голосование или подорвать легитимность результатов президентских выборов на Украине», — отмечается в резолюции.
В соответствие с документом, не позднее 90 дней после принятия резолюции президент США должен предоставить конгрессу результаты оценки «масштабов и сферы охвата российского вмешательства в президентскую кампанию на Украине» и подсчёта голосов, а также будущее направление американо-украинского взаимодействия вне зависимости от того, чья кандидатура победит на выборах.
Как указывается в документе, сенат США отмечает важность проведения свободного и справедливого голосования на Украине в целях «воплощения принципов и идеалов украинской революции 2014 года».
«Правительство США продолжит оказывать поддержку демократии и надлежащему государственному управлению на Украине, в том числе антикоррупционным инициативам, независимым СМИ и усилиям по укреплению верховенства права, призванным содействовать воплощению идеалов украинской «Революции достоинства», — отмечается в документе.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что президентские выборы на Украине станут «ключевым испытанием её демократических процессов».
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В мире , США , Госдеп США , Сенат США
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