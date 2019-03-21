В США призвали не допустить «вмешательства России» в выборы на Украине

В конгресс США внесли резолюцию о необходимости противодействовать «российскому вмешательству» в президентские выборы на Украине . Автором резолюции выступил демократ Джефф Мёркли.

«США следует и дальше сотрудничать с союзниками для реализации дополнительных мер по укреплению потенциала и обеспечению технической поддержки, необходимых для сдерживания попыток России сорвать голосование или подорвать легитимность результатов президентских выборов на Украине», — отмечается в резолюции.

В соответствие с документом, не позднее 90 дней после принятия резолюции президент США должен предоставить конгрессу результаты оценки «масштабов и сферы охвата российского вмешательства в президентскую кампанию на Украине» и подсчёта голосов, а также будущее направление американо-украинского взаимодействия вне зависимости от того, чья кандидатура победит на выборах.

Как указывается в документе, сенат США отмечает важность проведения свободного и справедливого голосования на Украине в целях «воплощения принципов и идеалов украинской революции 2014 года».

«Правительство США продолжит оказывать поддержку демократии и надлежащему государственному управлению на Украине, в том числе антикоррупционным инициативам, независимым СМИ и усилиям по укреплению верховенства права, призванным содействовать воплощению идеалов украинской «Революции достоинства», — отмечается в документе.