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Посольство США обвинило генпрокурора Украины во лжи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство США в Киеве заявило, что слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему американским послом Мари Йованович списка «неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности.
«Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович», — заявили в американском посольстве в ответ на запрос ТСН.
Там также отмечается, что обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции. «Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией», — подчеркнули дипломаты.
При этом в посольстве заявили о верности США идее поддержки реформ на Украине. «Чтобы достичь успеха, Украина нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах», — отмечается в тексте.
Ранее госдепартамент США также опроверг заявления Луценко во вмешательстве Вашингтона в дела правосудия на Украине. Поводом критики со стороны Госдепа стал комментарий Луценко каналу Hill.tv. В частности, украинский генпрокурор заявил, что «уже на первой встрече» посол США в Киеве Мари Йованович передала ему «список лиц, кого нельзя уголовно преследовать».
Луценко заявил, что отверг тогда предложение посла США и связал с этим отказом тот факт, что впоследствии его ведомство не получило ранее обещанные США 4 млн долларов по программе помощи в антикоррупционных реформах.
Госдепартамент назвал заявление Луценко о том, что он получил список тех, против кого нельзя вести следствие, откровенной фальсификацией.
В то же время в Госдепе заявили, что в настоящее время «не оказывают никакой помощи генеральной прокуратуре (Украины), хотя ранее пытались помогать коренным реформам в сфере правосудия, в том числе в генпрокуратуре». «После демонстрации генпрокуратурой отсутствия политической воли к проведению подлинных реформ (в сфере правосудия) эти средства были перенаправлены на более продуктивные проекты», — указали в Госдепе.
Тем временем вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроед заявила, что Луценко нужно отправить в отставку после его заявления. «У президента Порошенко на утро может быть только два официальных документа: или информация, которая подтвердит заявление генерального прокурора Луценко; или представление в парламент об освобождении Луценко с должности Генерального прокурора», — написала Сыроед в Facebook.
Луценко занимает пост генпрокурора Украины с мая 2016 года.
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Комментарии1
В мире , Украина , Юрий Луценко , Мари Йованович , Генпрокуратура РФ , Госдеп США , Верховная Рада , США
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