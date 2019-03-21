Посольство США обвинило генпрокурора Украины во лжи

«Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович», — заявили в американском посольстве в ответ на запрос ТСН.

Там также отмечается, что обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции. «Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией», — подчеркнули дипломаты.

При этом в посольстве заявили о верности США идее поддержки реформ на Украине. «Чтобы достичь успеха, Украина нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах», — отмечается в тексте.

Ранее госдепартамент США также опроверг заявления Луценко во вмешательстве Вашингтона в дела правосудия на Украине. Поводом критики со стороны Госдепа стал комментарий Луценко каналу Hill.tv. В частности, украинский генпрокурор заявил, что «уже на первой встрече» посол США в Киеве Мари Йованович передала ему «список лиц, кого нельзя уголовно преследовать».

Луценко заявил, что отверг тогда предложение посла США и связал с этим отказом тот факт, что впоследствии его ведомство не получило ранее обещанные США 4 млн долларов по программе помощи в антикоррупционных реформах.

Госдепартамент назвал заявление Луценко о том, что он получил список тех, против кого нельзя вести следствие, откровенной фальсификацией.

В то же время в Госдепе заявили, что в настоящее время «не оказывают никакой помощи генеральной прокуратуре (Украины), хотя ранее пытались помогать коренным реформам в сфере правосудия, в том числе в генпрокуратуре». «После демонстрации генпрокуратурой отсутствия политической воли к проведению подлинных реформ (в сфере правосудия) эти средства были перенаправлены на более продуктивные проекты», — указали в Госдепе.

Тем временем вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроед заявила, что Луценко нужно отправить в отставку после его заявления. «У президента Порошенко на утро может быть только два официальных документа: или информация, которая подтвердит заявление генерального прокурора Луценко; или представление в парламент об освобождении Луценко с должности Генерального прокурора», — написала Сыроед в Facebook.

Луценко занимает пост генпрокурора Украины с мая 2016 года.