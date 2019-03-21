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Трамп согласился, что «российское дело» появилось из-за «грязного копа» Коми 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Политический комментатор Лиза Кеннеди Монтгомери считает, что дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США появилось из-за экс-директора ФБР Джеймса Коми. Ее слова привел в своем твиттере президент США Дональд Трамп.
Кеннеди Монтгомери посчитала, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера появилось из-за того, что Коми (она назвала его "грязным копом") "слил" своему другу информацию, которую тот намеренно "слил" ее прессе.
"Совершенно незаконно!" — согласился Трамп с описанием характера дела.
Ранее Трамп разрешил публиковать доклад Мюллера о "российском деле".
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В мире , США , Джеймс Коми , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , ФБР
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