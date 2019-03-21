Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства

Маудро заявил, что американские власти якобы "похитили" деньги для того, чтобы предложить Венесуэле гуманитарную помощь. Поэтому, считает президент, власти США являются "лицемерами, циниками, фарисеями", которые, по его словам, на самом деле привезли в страну не гумпомощь, а "немного испорченной, канцерогенной еды", чтобы "унизить" жителей Венесуэлы.

Маудро не стал уточнять, как именно правительство Трампа "похитило" $5 млрд

Ранее опрос показал, что почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро.