В посольстве США опровергли заявление о передаче Украине списка «неприкасаемых»

В посольстве США на Украине заявили, что слова украинского генпрокурора Юрия Луценко о получении списка "неприкасаемых лиц" не соответствуют действительности. Заявление посольства передает ТСН.

Ранее Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович якобы передала ему список лиц, которых не следует подвергать уголовному преследованию.

В посольстве заявили, что слова Луценко не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы испортить репутацию Йованович. Также в ответе дипмиссии говорится, что заявление генпрокурора является проявлением коррупции. В посольстве подчеркнули, что это "усугубляет решимость" США помочь Украине справиться с коррупцией.