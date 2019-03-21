Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МВД Украины призвал уважать русскоязычных украинцев 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинцев, которые предпочитают говорить на русском языке, не следует притеснять. Свое мнение он выразил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Аваков рассказал, что сам является выходцем из восточной Украины и поэтому негативно относится к "языковым люстрациям и соревнованиям". Он отметил, что "цель" с увеличением числа украинцев, говорящих на украинском, будет достигнута тем "быстрее", чем "естественнее" будет расти "уважение" к языку.
"Мы должны уважать тех наших граждан, и я подчеркиваю наших, а не русских граждан, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке", — сказал Аваков.
Ранее сообщалось, что на Украине закрыли радиостанцию из-за русского шансона.
Газета.Ru: последние новости
Траволта поужинал с Песковым Генпрокурор Украины признался в получении от посла США списка "неприкасаемых" Астану в Нурсултан: Токаев предложил переименовать столицу Казахстана
В мире , Украина , Арсен Аваков , Дмитрий Гордон , МВД
Читайте также
Видео
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
Кто станет истинным наследником Назарбаева
СНГ Статьи
В Москве 21 марта ожидается до +5 °С
Погода Новости Москвы
Спящая кассирша не смогла противиться вору
Происшествия Криминал
Хитрый план Украины: хроника провала
В мире Статьи
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение