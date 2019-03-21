Глава МВД Украины призвал уважать русскоязычных украинцев

Аваков рассказал, что сам является выходцем из восточной Украины и поэтому негативно относится к "языковым люстрациям и соревнованиям". Он отметил, что "цель" с увеличением числа украинцев, говорящих на украинском, будет достигнута тем "быстрее", чем "естественнее" будет расти "уважение" к языку.

"Мы должны уважать тех наших граждан, и я подчеркиваю наших, а не русских граждан, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке", — сказал Аваков.

Ранее сообщалось, что на Украине закрыли радиостанцию из-за русского шансона.