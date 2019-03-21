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Генпрокурор Украины признался в получении от посла США списка «неприкасаемых» 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович передала ему список с фамилиями "неприкосаемых" людей. Об этом сообщает The Hill.
Луценко добавил, что посол сделала это еще при их первой встречи. Однако генпрокурор решил, что будет наказывать всех, кто виновен в преступлениях.
"Никто в этой стране — ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол — не заставит меня отказаться от уголовного преследования за совершение преступления", — отметил Луценко.
Ранее сообщалось, что закрыто дело против генпрокурора Украины.
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В мире , Видео , США , Украина , Юрий Луценко , Мари Йованович
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