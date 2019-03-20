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Луценко заявил, что посол США вручила ему список «неприкасаемых» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью западным СМИ сообщил, что посол США в этой стране Мари Йованович якобы передала ему список лиц, которых нельзя уголовно преследовать.
«Это недопустимо. Никто в этой стране, ни президент, ни парламент, ни посол не остановят меня от уголовного преследования за совершение преступления», — сказал Луценко в интервью The Hill.
Однако в Госдепартаменте США сведения о списке «неприкасаемых» назвали откровенной фальсификацией.
«В настоящее время США не оказывают никакой помощи генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать фундаментальную реформу правосудия», — добавили в Госдепе.
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