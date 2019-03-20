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В Пентагоне признали потерю преимущества США в космосе 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: pixabay.com
По словам исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана, стремительно в военном космосе развивается Китай.
Вашингтон теряет преимущество своего присутствия в космосе, а Пекин напротив — наращивает. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, пишет ТАСС.
Глава американского оборонного ведомства отметил, что власти Китая в 2018 году вывели на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем у Соединенных Штатов. Шанахан выразил уверенность, что Москва и Пекин рассматривают космос, как театр военных действий.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе конференции, посвященной развитию военной стратегии, заявил, что Вашингтон своими последними действиями четко обозначил курс на милитаризацию космоса.
Девятнадцатого февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум о создании шестого рода американских войск — Космических сил США.
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В мире , США , Дональд Трамп , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Китай
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