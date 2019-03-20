В Сети высмеяли слова Порошенко о «торможении» развития киевского метро

Пользователи соцсетей высмеяли слова президента Петра Порошенко , обвинившего Россию в медленном развитии Киевского метрополитена.

В комментарии отметили, что таким образом украинский лидер пытается хоть как-то объяснить тот факт, что за время его пребывания у власти не было построено ни одной новой станции. Пользователи предположили, что средства и ресурсы были направлены на какой-то другой "проект".

"Петр понимал, что несет чушь, но остановиться уже не мог", — написал @peissan1.

"Магазины Roschen как грибы после дождя появляются, а с метро как-то не срастается…", — подчеркнул @newmanj0hn.

"Все силы потрачены на копание моря", — отметил Олег Петров.

Пользователи подчеркнули, что Москва никак не может быть причастна к замедлению строительства метро, поскольку оно "никогда и не ускорялось".

"Без России Украина явно тормозит", — написала @GalSamoilova.

"А сами строить не пробовали?", — предложил @mikherz.