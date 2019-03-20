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В Сети высмеяли слова Порошенко о «торможении» развития киевского метро 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей высмеяли слова президента Петра Порошенко, обвинившего Россию в медленном развитии Киевского метрополитена.
В комментарии отметили, что таким образом украинский лидер пытается хоть как-то объяснить тот факт, что за время его пребывания у власти не было построено ни одной новой станции. Пользователи предположили, что средства и ресурсы были направлены на какой-то другой "проект".
"Петр понимал, что несет чушь, но остановиться уже не мог", — написал @peissan1.
"Магазины Roschen как грибы после дождя появляются, а с метро как-то не срастается…", — подчеркнул @newmanj0hn.
"Все силы потрачены на копание моря", — отметил Олег Петров.
Пользователи подчеркнули, что Москва никак не может быть причастна к замедлению строительства метро, поскольку оно "никогда и не ускорялось".
"Без России Украина явно тормозит", — написала @GalSamoilova.
"А сами строить не пробовали?", — предложил @mikherz.
"Нет, ну все правильно все силы брошены на строительство метрополитена в Москве, Киев сейчас не приоритете", — поиронизировал @akimbai74.
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Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Олег Петров
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