Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны 

Р-Спорт 3 часа назад
Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.
Ранее в МИД России заявили, что власти Польши систематически фальсифицируют летопись Второй мировой войны, игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России. Так в МИД России прокомментировали намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних "союзников и партнеров" Варшавы из стран-членов ЕС и НАТО.
"Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств", — заявил в среду глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.
"Обращение к исторической логике МИД России особенно в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным", — цитирует Щерского агентство РАР.
"Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году, и остается самой большой угрозой для мира сегодня", — добавил Щерский.
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть к Советскому союзу.
Р-Спорт: последние новости
"Жаль картографов": эксперт оценил решение переименовать Астану Лужков назвал отставку Назарбаева правильным и своевременным решением Ученые объяснили, почему в Финляндии живут самые счастливые люди
Комментарии88
В мире , Видео , Политика , МИД , ЕС , НАТО , Москва , Польша
Читайте также
Видео
Мужчина в стрингах повесил свою картину в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение