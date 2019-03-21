Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

Варшава объяснила, что не пригласила Москву на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

НАТО. Ранее в МИД России заявили, что власти Польши систематически фальсифицируют летопись Второй мировой войны, игнорируют историческую логику, организовывая мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия России . Так в МИД России прокомментировали намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой в формате встречи нынешних "союзников и партнеров" Варшавы из стран-членов ЕС

"Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств", — заявил в среду глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

"Обращение к исторической логике МИД России особенно в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным", — цитирует Щерского агентство РАР.

"Нарушение этих правил было характерно для агрессоров в 1939 году, и остается самой большой угрозой для мира сегодня", — добавил Щерский.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть к Советскому союзу.