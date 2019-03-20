Астану официально переименовали

Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сообщил об отставке 19 марта. Свои полномочия он передал Касым-Жомарту Токаеву, занимавшему пост председателя сената Казахстана.

Токаев предложил переименовать столицу и решил направить эту инициативу на рассмотрение парламента без вынесения на референдум.

В итоге парламент принял проект закона «О внесении изменений в Конституцию РК», в котором идет речь о переименовании столицы. Теперь документ должен подписать новый президент.

Глава Минфина Алихан Смаилов сообщил, что затраты на переименование города будут финансироваться «частично из бюджета». В какую сумму это обойдется, пока неизвестно.

После вступления в должность Токаев заявил, что Казахстан обязан всеми своими достижениями, успехами и «священной независимостью» первому президенту. Он предложил переименовать столицу страны в Нурсултан. Также Токаев призвал воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать центральные улицы всех городов именем первого главы государства. По мнению Токаева, таким способом Казахстан должен «увековечить имя великого современника».