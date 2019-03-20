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Астану официально переименовали 

Рамблер + ещё 47 27 минут назад
Депутаты парламента Казахстана единогласно одобрили переименование столицы страны Астаны в Нурсултан в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Informburo.
Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сообщил об отставке 19 марта. Свои полномочия он передал Касым-Жомарту Токаеву, занимавшему пост председателя сената Казахстана.
Токаев предложил переименовать столицу и решил направить эту инициативу на рассмотрение парламента без вынесения на референдум.
В итоге парламент принял проект закона «О внесении изменений в Конституцию РК», в котором идет речь о переименовании столицы. Теперь документ должен подписать новый президент.
Глава Минфина Алихан Смаилов сообщил, что затраты на переименование города будут финансироваться «частично из бюджета». В какую сумму это обойдется, пока неизвестно.
После вступления в должность Токаев заявил, что Казахстан обязан всеми своими достижениями, успехами и «священной независимостью» первому президенту. Он предложил переименовать столицу страны в Нурсултан. Также Токаев призвал воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать центральные улицы всех городов именем первого главы государства. По мнению Токаева, таким способом Казахстан должен «увековечить имя великого современника».
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В мире , Видео , Нурсултан Назарбаев , Минфин , Астана
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