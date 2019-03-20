Назарбаев поселится в библиотеке

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Назарбаев переедет из своей резиденции в здание библиотеки 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, подписавший во вторник указ о прекращении с 20 марта исполнения президентских полномочий, переедет из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента Казахстана, сообщил в среду глава его канцелярии Махмуд Касымбеков.
"Будем в Назарбаев-центре", — сказал Касымбеков журналистам, отвечая на вопрос о том, где теперь будет работать Назарбаев.
Комплекс, расположенный в Астане, выполняет функции библиотеки, архива, музея, аналитического, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.
Назарбаев во вторник вечером в эфире республиканских телеканалов подписал указ о прекращении с 20 марта 2019 года исполнения полномочий президента, которые, согласно конституции, на оставшийся до президентских выборов срок перейдут к Токаеву. Ожидается, что принесение присяги Токаевым состоится в среду в 12.00 (09.00 мск) на совместном заседании палат парламента.
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В мире , Видео , Нурсултан Назарбаев
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