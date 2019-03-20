Президент Чехии предложил изменить конституцию Украины

Президент Чехии Милош Земан отметил, что властям Украины необходимо провести децентрализацию власти в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на чешское агентство СТК.

"Оно сводится к необходимости изменения украинской Конституции. Конкретно — в децентрализации [власти] Украины, чтобы все ее регионы получили больше самостоятельности", — заявил Земан.

Он добавил, что минские соглашения уже заложили способ разумно разрешить ситуацию на Украине, но, к сожалению, эти соглашения "никем не соблюдаются".