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Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» 

ТАСС + ещё 8 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан считает Турцию "фактической союзницей "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом он заявил во вторник на встрече с представителями общественности в ходе поездки по Карловарскому краю (Западной Чехии), сообщило информационное агентство CTK.
"Почему [турки] нападают на курдов? Потому что они являются фактическими союзниками "Исламского государства", — сказал президент, отвечая на вопрос одного из участников встречи. — Это означает, что именно Турция, несмотря на то, что она является членом НАТО и хочет вступить в Евросоюз, в который маловероятно будет принята, выступала посредником в логистических операциях по снабжению "Исламского государства", когда [данная террористическая организация] оккупировала значительную часть Сирии и Ирака. Это, был, например, вывоз нефти [c занятой террористами территории] и тому подобное".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению хозяина Пражского града, проводит политику по исламизации своей страны.
"Это уже не секулярное государство [Кемаля] Ататюрка, а государство, которое исповедует исламскую идеологию, а из этого логически следует, что оно стоит близко к исламским радикалам", — подчеркнул Земан.
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В мире , Африка , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Милош Земан , ЕС , Исламское государство , НАТО , Турция , Чехия
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