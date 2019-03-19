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Проглоченные бусины собрались в желудке в браслет 

Рамблер 3 часа назад
Врачи настоятельно рекомендуют не покупать маленьким детям игрушки с мелкими деталями, которые малыши неосознанно могут проглотить. Не все родители прислушиваются к подобным советам, и эта родительская халатность порой приводит ребенка на стол к хирургу. Один из таких случаев, приключившийся в автономном китайском районе Внутренняя Монголия, мог закончиться фатально. Двухлетняя девочка на глазах у собственной матери проглотила 18 магнитных бусин. Китаянка сначала предположила, что дочь их просто спрятала во рту, но затем поняла, что произошло, и отвела малышку в больницу. Рентген показал, что все 18 бусин прилипли друг к другу в желудке, собравшись в форме браслета. Некоторые из них сомкнулись через стенку внутреннего органа, и из-за этого там образовались язвы. Инородные предметы извлекли из желудка в течение 15 минут, при этом доктора уверяют, что ребенку несказанно повезло, ведь если бы бусины оказались в кишечнике, ситуация была бы намного серьезнее.
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В мире , Азия , Видео , Другое , Происшествия
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