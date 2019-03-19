ВСУ и националисты обстреляли друг друга из минометов в Донбассе

В Донбассе в результате минометной перестрелки с бойцами полка "Азов" Нацгвардии Украины погибли двое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко во время брифинга.

"По информации нашего источника, в ночь на 18 марта с позиций националистического полка "Азов" был произведен минометный обстрел района ответственности 54-й механизированной бригады (ВСУ)", — рассказал представитель ЛНР.

По его словам, перестрелка продолжалась около получаса, было выпущено порядка 20 мин, "предположительно, калибра 120 миллиметров".

В результате инцидента погибли двое военнослужащих 54-й бригады украинской армии, еще один получил ранения. О потерях со стороны бойцов "Азова" неизвестно.

Как отметил Марочко, командование ВСУ "цинично скрывает потери личного состава, в том числе небоевые, от общественности и родственников погибших военнослужащих". Реальное число погибших в рядах украинской армии в ходе столкновений на юго-востоке страны "в разы превышает" цифры, заявленные штабом операции объединенных сил (ООС), подчеркнул представитель республики.

"Гибель военнослужащих в подавляющем большинстве связана с неуставными взаимоотношениями, суицидами, подрывами на собственных минных полях и перестрелками между своими подразделениями и подразделениями националистов, к выведению которых из зоны ООС Наев (командующий ООС генерал Сергей Наев. — Прим. ред.) тщательно стремится", — заявил Марочко.

В Народной милиции ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го их участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.