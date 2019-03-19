Названа возможная причина отставки Назарбаева с поста президента Казахстана

Причиной отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана могли стать проблемы со здоровьем, предполагают авторы телеграм-канала «Однажды в России».

«Назарбаев уже на протяжении нескольких лет боролся с раком простаты. Об этом мало кто знал, потому что статус «елбасы» обязывал соответствовать», — говорится в сообщении телеграм-канала.

О том, что Назарбаев болен раком простаты, ранее заявлял бывший зять президента Казахстана, политик и дипломат Рахат Алиев, напоминают «Дни.ру». По словам Алиева, Назарбаев ездил на лечение в Москву, Париж, Австрию и Гамбург.

Алиев утверждал, что болезнь начала беспокоить президента в 2005 году и усилилась в 2007 году.

Нурсултан Назарбаев во вторник объявил о решении покинуть пост президента Казахстана. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета.

Преемником Назарбаева на посту президента до следующих выборов станет спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев.