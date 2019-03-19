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Порошенко проигрывает Зеленскому в рейтингах второго тура 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
Президент Украины Петр Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов шоумену Владимиру Зеленскому и главе политической партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, сообщает ukranews.com со ссылкой на исследование агентства "Рейтинг". Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.
В случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко первый, по данным опроса, наберет 39%, а второй — 19% голосов. Если же во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, то последняя наберет 28%, а действующий глава государства — снова 19%.
Если во второй тур выйдут Зеленский и Тимошенко, то шоумен получит 35% голосов, а его оппонентка — 22%.
Ранее сообщалось, что Зеленский трижды оконфузился в международных вопросах.
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