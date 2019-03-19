Порошенко проигрывает Зеленскому в рейтингах второго тура

В случае выхода во второй тур Зеленского и Порошенко первый, по данным опроса, наберет 39%, а второй — 19% голосов. Если же во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, то последняя наберет 28%, а действующий глава государства — снова 19%.

Если во второй тур выйдут Зеленский и Тимошенко, то шоумен получит 35% голосов, а его оппонентка — 22%.

Ранее сообщалось, что Зеленский трижды оконфузился в международных вопросах.