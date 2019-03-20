Новый президент Казахстана вступил в должность

Бывший председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 марта принес присягу и вступил в должность президента страны. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Токаев останется на посту президента до выборов главы государства, которые запланированы в Казахстане на 2020 год.

После вступления в должность Токаев произнес речь. Он отметил, что 19 марта мир стал свидетелем «исторического события».

«Отец-основатель казахской государственности, первый президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев добровольно сложил полномочия. Это волевое решение Елбасы [главы государства — прим.ред] стало убедительным свидетельством его политического уровня», — подчеркнул он.

Токаев отметил, что Казахстан обязан всеми своими достижениями, успехами и «священной независимостью» первому президенту.

Накануне Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента почти 30 лет, заявил, что уходит в отставку. Свои полномочия он передал Токаеву. Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана, останется во главе партии «Нур Отан» и будет членом Конституционного совета республики.

Новый президент предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан. Также он призвал воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать центральные улицы всех городов именем первого главы государства.