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СМИ: в бундестаге призвали объявить посла США персоной нон грата 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубики призвал немедленно объявить посла США в Германии Ричарда Гренелла персоной нон грата, сообщило агентство Франс Пресс.
В понедельник Гренелл раскритиковал Германию за то, что при планировании бюджета она отдалилась от цели НАТО выделять 2% от ВВП на оборону.
"Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность тоже имеет границы", — заявил агентству либерал Кубики. По словам Кубики, глава МИД Хайко Маас должен "незамедлительно объявить Ричарда Гренелла персоной нон грата".
По словам политика, он не хочет таким образом защищать "политические замыслы" министра финансов Германии Олафа Шольца. "Но то, что посол США вновь вмешивается в политические вопросы суверенной федеративной республики, нельзя больше терпеть", — сказал политик.
В январе посол США в Берлине Ричард Гренелл направил письмо ряду немецких компаний, в котором заявил о "значительном риске санкций" в связи с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что Германия на протяжении следующих 10 лет будет "бесспорно" повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, что является обязательством стран-членов НАТО, принятым на саммите в 2014 году.
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В мире , Армия , США , Ангела Меркель , Бундестаг , МИД , НАТО , France-Presse , Германия
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