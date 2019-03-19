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Венесуэла сообщила о захвате диппредставительств в США оппозицией 

РИА Новости + ещё 15 5 часов назад
Фото: Официальный сайт посольства Боливарской республики Венесуэла в США
Правительство Венесуэлы сообщило в понедельник о захвате своих дипломатических представительств в США представителями оппозиции.
"Боливарианская республика Венесуэла сообщает международному сообществу, что ее дипломатические представительства в США насильственно захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах и при прямом нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях", — говорится в распространенном коммюнике правительства страны.
Официальный Каракас потребовал от Вашингтона выполнять правовые обязательства, заключающиеся в принятии мер для прекращения захвата этих зданий. В противном случае Венесуэла оставляет за собой право принять "законные и взаимные действия на венесуэльской территории", отмечается в сообщении.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
В конце января США приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, которого предложил Гуаидо. При этом правительство Мадуро заявило о разрыве дипломатических отношений с США.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , США
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