Венесуэла сообщила о захвате диппредставительств в США оппозицией

Правительство Венесуэлы сообщило в понедельник о захвате своих дипломатических представительств в США представителями оппозиции.

"Боливарианская республика Венесуэла сообщает международному сообществу, что ее дипломатические представительства в США насильственно захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах и при прямом нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях", — говорится в распространенном коммюнике правительства страны.

Официальный Каракас потребовал от Вашингтона выполнять правовые обязательства, заключающиеся в принятии мер для прекращения захвата этих зданий. В противном случае Венесуэла оставляет за собой право принять "законные и взаимные действия на венесуэльской территории", отмечается в сообщении.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

В конце января США приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, которого предложил Гуаидо. При этом правительство Мадуро заявило о разрыве дипломатических отношений с США.