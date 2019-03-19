В США увидели выгоду России от расширения НАТО 

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил о выгоде России от вступления прибалтийских стран в НАТО.
По его словам, Москва в действительности получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы в североатлантическом альянсе.
«Сейчас это независимые страны, члены Европейского союза, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идёт торговля, экономическое развитие», — приводит РИА Новости слова Волкера.
Он подчеркнул, что успешные соседи делают Россию успешной.
Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО, отметив, что пока неизвестно, когда это может произойти, так как страна должна соответствовать определённым критериям.
Ранее News.ru писал о том, что идея кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в переговорах с Россией по Донбассу отказаться от нормандского формата и привлечь к консультациям страны, подписавшие Будапештский меморандум выглядит довольно сомнительно и нецелесообразно. Так считает спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.