В США увидели выгоду России от расширения НАТО

Латвии и По его словам, Москва в действительности получила выгоду от членства Эстонии Литвы в североатлантическом альянсе.

«Сейчас это независимые страны, члены Европейского союза, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идёт торговля, экономическое развитие», — приводит РИА Новости слова Волкера.

Он подчеркнул, что успешные соседи делают Россию успешной.

Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО, отметив, что пока неизвестно, когда это может произойти, так как страна должна соответствовать определённым критериям.