Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США увидели выгоду России от расширения НАТО 

News.ru + ещё 4 17 минут назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил о выгоде России от вступления прибалтийских стран в НАТО.
По его словам, Москва в действительности получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы в североатлантическом альянсе.
«Сейчас это независимые страны, члены Европейского союза, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идёт торговля, экономическое развитие», — приводит РИА Новости слова Волкера.
Он подчеркнул, что успешные соседи делают Россию успешной.
Кроме того, спецпредставитель Госдепартамента прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО, отметив, что пока неизвестно, когда это может произойти, так как страна должна соответствовать определённым критериям.
Ранее News.ru писал о том, что идея кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко в переговорах с Россией по Донбассу отказаться от нормандского формата и привлечь к консультациям страны, подписавшие Будапештский меморандум выглядит довольно сомнительно и нецелесообразно. Так считает спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.
News.ru: последние новости
В Германии нашли способ улучшить отношения РФ и Запада Москва призвала НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма Россия признала республику Северная Македония
Комментарии1
В мире , Политика , Юлия Тимошенко , Курт Волкер , ЕС , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Латвия , Литва , Москва , США , Эстония
Читайте также
Видео
Путин открыл «тайну» возвращения Крыма
Политика Статьи
Началову убила «супербактерия»
Шоу-бизнес
Путин заговорил на украинском
Политика
«Самая большая боль»: дочь узнала о смерти Началовой
Шоу-бизнес
Научим, как Родину любить: Лоза осадил Макаревича за Крым
Шоу-бизнес Статьи
Украина спустила на Порошенко миллиарды рублей
Украина В мире
«Мне очень плохо»: последние слова Началовой перед смертью
Шоу-бизнес Статьи
Киев пришел в ярость после приезда Путина в Крым
Политика В мире
Актер «Физрука» жестко опозорился, поздравляя Грачевского
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Макаревич вновь загнобил россиян
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение