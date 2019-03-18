В Венесуэле снова отключили электричество

Венесуэле вновь отключили электричество по неизвестным причинам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что без света находятся многие районы столицы Каракаса, а также ближайшие населенные пункты.

Информацию об перебоях в подаче электричества подтвердила национальная корпорация по электроэнергии.

Ранее местные СМИ сообщали, что в 21 из 23 штатов Венесуэлы наблюдаются перебои с электричеством, они затронули также столицу страны Каракас. Из-за проблем с электричеством в столице были остановлены все линии метрополитена, также наблюдались проблемы с мобильной связью.