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В Венесуэле снова отключили электричество 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Венесуэле вновь отключили электричество по неизвестным причинам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что без света находятся многие районы столицы Каракаса, а также ближайшие населенные пункты.
Информацию об перебоях в подаче электричества подтвердила национальная корпорация по электроэнергии.
Ранее местные СМИ сообщали, что в 21 из 23 штатов Венесуэлы наблюдаются перебои с электричеством, они затронули также столицу страны Каракас. Из-за проблем с электричеством в столице были остановлены все линии метрополитена, также наблюдались проблемы с мобильной связью.
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