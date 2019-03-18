Волкер исключает возвращение Крыма Украине военным путем

"Не может быть возврата Крыма силой, — заявил он в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник. — Это было бы военной катастрофой".

Вместе с тем он высказал мнение, что "надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время".

США и страны Евросоюза продолжат политику ужесточения санкционного режима против России в связи с ситуацией на Украине, заверил Волкер.

"Мы будем продолжать видеть то, что мы наблюдали в течение последних нескольких лет — периодическое ужесточение санкций, если ситуация продолжит оставаться такой, как есть", — сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность введения новых рестрикций.