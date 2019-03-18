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Волкер исключает возвращение Крыма Украине военным путем 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Reuters
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не допускает возможности возвращения Украине Крыма военным путем.
"Не может быть возврата Крыма силой, — заявил он в ходе телефонной пресс-конференции в понедельник. — Это было бы военной катастрофой".
Вместе с тем он высказал мнение, что "надо хранить память о Крыме и вести дело к его возвращению в свое время".
США и страны Евросоюза продолжат политику ужесточения санкционного режима против России в связи с ситуацией на Украине, заверил Волкер.
"Мы будем продолжать видеть то, что мы наблюдали в течение последних нескольких лет — периодическое ужесточение санкций, если ситуация продолжит оставаться такой, как есть", — сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность введения новых рестрикций.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
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Комментарии
В мире , США , Курт Волкер , Владимир Путин , ЕС , Госдеп США , Республика Крым
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